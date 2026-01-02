غادة تمنع ترويج «عاليا»

بالرغم من تأكيد المؤلف أيمن سلامة على التواصل مع الممثلة المصرية غادة عبد الرازق في محاولة للتفاوض معها من أجل عودتها للعمل مرة أخرى لإكمال مسلسل «عاليا»، إلا أن الفنانة طالبت الجهات المختصة بعدم إصدار التصاريح الخاصة بالعمل إذ أن الشركة تقوم بالترويج للعمل باسمها، ما اعتبرته استغلالًا غير قانوني لاسمها الفني، بحسب مصادر «الرياضية».

وأوضح المؤلف سلامة أن الخلاف بين الفنانة وشركة الإنتاج، وأنه ليس طرفًا في ذلك الخلاف. وحاولت «الرياضية» التواصل مع الفنانة غادة عبد الرازق إلا أنها أغلقت كل وسائل التواصل في رد غير مباشر على محاولات الصلح أو التعليق على الأحداث المتلاحقة الخاصة بموقفها من المسلسل الذي كان من المقرر أن تبدأ تصويره 18 ديسمبر الماضي إلا أنها فوجئت ببدء تصوير المسلسل منتصف أكتوبر الماضي دون علمها أو أخذ موافقتها داخل أماكن الشركة الخاصة بالتسويق ومن دون تصوير أي مشاهد خاصة بها أو دفع أي من مستحقاتها المالية المتفق عليها في العقد، ما دعاها لتكليف مكتب محاميها ياسر قنطوش باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد شركة «سكومو» للإنتاج والتوزيع الفني المنتجة للعمل لحفظ حقوقها الأدبية والمعنوية والمادية.