السودان في الإقصائيات.. انتصاران تاريخيان

خاض المنتخب السوداني الأول لكرة القدم تاريخيًا 4 مباريات إقصائية فقط في كأس الأمم الإفريقية منحه الفوز بإحداها لقب نسخة 1970.

ويشارك السودان في بطولة أمم إفريقيا، التي كان أحد مؤسسيها، للمرة العاشرة من أصل 35 نسخة.

ويلعب مباراته الإقصائية الخامسة في البطولة، السبت ، أمام السنغال، لحساب الدور ثمن النهائي.

وانطلقت البطولة القارية عام 1957، بمشاركة 4 منتخبات توزّعت مباشرة على دور نصف نهائي، تلاه موقعة نهائية بين الثنائي المتأهل.

وفي إحدى مباراتي دور الـ 4 تواجه المنتخب السوداني مع جاره المصري وخسر 1ـ2 وغادر مبكرًا.

وحصل السودان على فضية النسخة التالية عام 1959 التي لُعبت بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة 3 منتخبات فقط دون مباريات إقصائية.

وفي المشاركة الثالثة لـ«صقور الجديان» عام 1963 توسَّعت البطولة إلى مجموعتين تضم كل منهما 3 منتخبات.

وقضى نظام تلك النسخة بصعود المتصدرين إلى النهائي مباشرة، فيما يتواجه الوصيفان لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة.

وتصدر السودان مجموعته، وتأهل إلى النهائي، وخسر المباراة واللقب أمام غانا بنتيجة 0ـ3.

وبعد غياب عن نسختين، شارك المنتخب العربي في نسخة 1970 التي شهدت توزيع 8 مشاركين على مجموعتين، يصعد بطل ووصيف كل منهما إلى الدور نصف النهائي.

ونال السودان وصافة مجموعته وتأهل إلى دور الـ 4، واستطاع عبوره بالفوز 2ـ1 على المنتخب المصري الذي شارك باسم «الجمهورية العربية المتحدة»، بعد تمديد اللقاء لوقت إضافي.

وعقب الفوز بمباراة إقصائية للمرة الأولى، صعد السودانيون إلى النهائي أمام غانا، واستغلوا فرصة الثأر وانتصروا 1ـ0 وحققوا اللقب.

ومنذ تلك النسخة لم يستطع المنتخب السوداني التأهل إلى البطولة على مدى 4 عقود سوى أعوام 1972 و1976 و2008، وفي كل مرة غادر المنافسات من دور المجموعات.

وجاءت مشاركته الثامنة عام 2012، واستطاع فيها اجتياز دور المجموعات للمرة الأولى منذ نسخة التتويج الوحيد، وبلغ ربع النهائي، أولى المراحل الإقصائية، لكنه خسر أمام زامبيا 0ـ3 وغادر.

وتوقفت مشاركته التاسعة في نسخة 2021 التي جرت بين يناير وفبراير 2022، عند دور المجموعات.

وفي المشاركة العاشرة الحالية، استطاع العبور مجددًا إلى المراحل الإقصائية بفضل حصوله على أحد المقاعد المخصصة لأفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

وبعد خسارة مباراتين إقصائيتين والفوز بمثلهما، يسعى السودان إلى تحقيق انتصاره الثالث خارج دور المجموعات، من أجل بلوغ الدور ربع النهائي على حساب السنغال.