السنغال تعاني في غياب كوليبالي

يعيش المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم معاناة على صعيد النتائج عندما يلعب في كأس الأمم الإفريقية من دون مدافعه خاليدو كوليبالي، المحترف ضمن صفوف الهلال.

وبسبب الطرد أمام بنين في آخر جولات دور المجموعات، سيغيب المدافع عن مباراة المنتخب السنغالي أمام نظيره السوداني، السبت، لحساب ثمن نهائي أمم إفريقيا «المغرب 2025».

وبدأ كوليبالي المشاركة في البطولة القارية منذ نسخة 2017 التي نظّمتها الجابون.

وخاض المنتخب الملقب بـ «أسود التيرانجا» 4 مباريات ضمن تلك النسخة، بواقع 3 في دور المجموعات، إضافة إلى لقاء ربع النهائي، الذي خسر فيه وودع المنافسات.

وشارك لاعب «الأزرق» في 3 مباريات من الأربع، وغاب عن اللقاء الأخير ضمن دور المجموعات أمام الجزائر بسبب ضمان الصعود.

وخلال ذلك اللقاء، تلقى السنغاليون هدفين جزائريين في غياب كوليبالي، واكتفوا بالتعادل 2ـ2.

وشارك اللاعب في جميع مباريات النسخة التالية عام 2019 باستثناء النهائي أمام الجزائر الذي غاب عنه بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ولم يستطع زملاؤه الحفاظ على نظافة شباكهم من دونه، وتلقوا هدفًا واحدًا خسروا به المباراة واللقب.

وبدأ كوليبالي نسخة 2021، التي جرت في بدايات 2022، غائبًا بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وأبعده المرض عن أول جولتين من دور المجموعات، وخرج زملاؤه منهما بـ 4 نقاط، عبر فوز عسير على زيمبابوي 1ـ0 بركلة جزاء لساديو ماني خلال الوقت بدل الضائع، ثم تعادل سلبي أمام غينيا.

وبعد ذلك الغياب المزدوج، سجّل اللاعب سلسلة من 12 ظهورًا متتاليًا في أمم إفريقيا على مدى 3 نسخ متعاقبة بما فيها الجارية.

وستتوقف هذه السلسلة بغيابه للمرة الخامسة في البطولة تاركًا لزملائه مهمة العبور أمام السودان.