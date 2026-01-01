من هو بيليتو حكم «الكلاسيكو» الذي أغضب رونالدو؟

في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك وأكبر مدنها، ولد عرفان بيليتو الحكم المخضرم، صاحب الصيت الكبير في بلاده.

وأسندت لجنة الحكام إلى الحكم البوسني إدارة مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم، وضيفه النصر، في الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، الجمعة.

ولد بيليتو في 18 يوليو 1984، وبدأ التحكيم في دوري بلاده المحلي البوسني عام 2013. كانت أول مباراة له حكمًا في 27 يوليو 2013 بين رودار برييدور، ورادنيك بيليجينا.

في عام 2015، تم وضعه على قائمة حكام «فيفا»، وأدار أول مباراة دولية له في 8 يونيو 2019 بين بلجيكا، وكازاخستان. بيليتو هو أيضًا حكم من فئة النخبة في الاتحاد الأوروبي.

في 24 نوفمبر 2021، أدار بيليتو أول مباراة له في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بين بشيكتاش وأياكس، ليصبح أول حكم من البوسنة والهرسك يدير مباراة في دوري أبطال أوروبا.

كما أدار أول مباراة له على الإطلاق في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بين آر بي لايبزيج، وريال مدريد في 13 فبراير 2024، خلفت المباراة، التي جرت على ملعب سانتياجو برنابيو، الكثير من الأحداث لاحقًا.

أثار الحكم، صاحب الـ41 عامًا، الكثير من الجدل في مواجهة ريال مدريد ولايبزيج بعد إلغائه هدف الفريق الألماني الأول بحجة التسلل التي أثبتت الإعادة بطلانها، ما دعا الصحافة إلى مهاجمة الحكم البوسني ووصف المباراة بالفضيحة.

في بلاده عرف بيليتو بصرامته الشديدة، ويعد الحكم الأفضل في البلد البلقاني الصغير، لكنه واجه الكثير من التهديدات له ولعائلته ما دعاه في إحدى المرات إلى الاعتذار عن إدارة ديربي سراييفو بسبب تهديدات بالقتل تعرضت لها عائلته.

وفي مارس 2024، أغضب الحكم البوسني النجم كريستيانو رونالدو خلال مباراة البرتغال التجريبية أمام سلوفينيا، بسبب رفضه منح لاعب المنافس بطاقة حمراء إثر تدخله العنيف على قدم قائد النصر، ما جعله ينفجر غضبًا في وجه الحكم الذي أصر على قراره.

سبق للحكم المثير للجدل زيارة السعودية 3 مرات، الأولى في موسم 2019ـ2020، وأدار حينها مواجهة الرائد والوحدة، التي انتهت بالتعادل السلبي، وبالنتيجة ذاتها انتهت المباراة الثانية، التي أدارها بين الأهلي والاتفاق 24ـ23، وكانت آخر مواجهة أدارها في السعودية الموسم الماضي وانتصر فيها الأهلي على الهلال في الرياض 3ـ2.

وقاد المخضرم البوسني، حسبما ظهر بملفه الشخصي بمنصة «ترانسفير ماركت» المتخصصة في الإحصاءات، 356 مباراة أشهر خلالها 1584 بطاقة صفراء تحولت منها 38 بطاقة إلى الحمراء، فيما أشهر 25 بطاقة حمراء مباشرة، واحتسب 123 ركلة جزاء.