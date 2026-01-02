سلة أمريكا.. هيت يحقق الانتصار الرابع

سجل نورمان باول سبع رميات ثلاثية، وأحرز 36 نقطة، ليقود فريق ميامي هيت الأول لكرة السلة لتحقيق الفوز ​الرابع تواليًا بالتفوق على ديترويت بيستونز متصدر القسم الشرقي 118ـ112 في الدوري الأمريكي للمحترفين، فجر الجمعة.

وكان باول قد سجل 19 نقطة بنهاية الشوط الأول، من بينها خمس رميات ثلاثية، ليتقدم هيت 63ـ54.

وقاد كيد كانينجهام قائمة المسجلين في بيستونز برصيد 31 نقطة و11 تمريرة ‌حاسمة، والاستحواذ ‌على ثماني كرات مرتدة، ‌لكن ⁠ديترويت ​خسر للمرة ‌الثالثة في أربع مباريات.

وفي مباراة أخرى، سجل كوهي ليونارد 20 من أصل 45 نقطة أحرزها طيلة اللقاء في الربع الرابع، ليعزز لوس أنجليس كليبرز أفضل سلسلة انتصارات متتالية له هذا الموسم إلى ست مباريات بالفوز 118ـ101 على يوتا جاز.

وأضاف جيمس هاردن ⁠20 نقطة، وسجل نيكولا باتوم 14 نقطة لمصلحة لوس أنجليس، الذي ‌كان قد حقق ستة انتصارات ‍مقابل 21 هزيمة ‍حتى 18 ديسمبر الماضي، قبل أن ‍يضاعف عدد الانتصارات في أقل من أسبوعين، بدءًا من الفوز على لوس أنجليس ليكرز في 20 ديسمبر.

وافتقد جاز جهود الرباعي البارز كيونتي جورج، ولوري ماركانن، وايس بيلي، ​ويوسف نوركيتش، بسبب الإصابة والمرض.

وسجل جايلن براون 29 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة، ليفوز ⁠بوسطن سيلتيكس 120ـ106 على سكرامنتو كينجز.

وفاز بوسطن للمرة السادسة في آخر سبع مباريات، بينما خسر كينجز للمباراة الثالثة تواليًا.

وسجل كيفن دورانت 22 نقطة، وقدم 11 تمريرة حاسمة ضد أحد الفرق التي لعب لها سابقًا، ليفوز هيوستن روكتس 120ـ96 على بروكلين نتس في نيويورك. وحقق روكتس انتصاره الرابع تواليًا.

وفاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 123ـ108 على دالاس مافريكس بفضل 34 نقطة سجلها تايرس ماكسي.

وقاد ‌ماكس كريستي قائمة المسجلين في مافريكس برصيد 18 نقطة، لكن الفريق تجرع الهزيمة الرابعة تواليًا.