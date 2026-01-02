بـ 45 عاما.. فينوس أكبر لاعبة في أستراليا

تصبح الأمريكية فينوس وليامز، الحائزة على سبع بطولات كبرى في فردي كرة المضرب، عن 45 عامًا، أكبر لاعبة تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، بعدما حصلت، الجمعة، على بطاقة دعوة لخوض منافسات أولى بطولات الجراند سلام للعام الجاري.

وسيدرج اسم الأمريكية ضمن القرعة الرئيسة في ملبورن بارك للمرة الأولى منذ عام 2021.

وباتت فينوس، الشقيقة الأكبر لسيرينا، أكبر لاعبة تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة منذ اليابانية كيميكو ديت، التي كانت في الـ 44 من عمرها عندما خسرت في الدور الأول عام 2015.

وقالت وليامز: «أنا متحمسة للعودة إلى أستراليا، وأتطلع بشوق للمنافسة خلال فصل الصيف الأسترالي».

وأضافت: «لديّ ذكريات رائعة لا تُنسى هناك، وأنا ممتنة لهذه الفرصة للعودة إلى مكان له مكانة خاصة في مسيرتي الرياضية».

وبلغت وليامز نهائي الفردي في بطولة أستراليا المفتوحة عامي 2003 و2017، وفازت بلقب بطولة ويمبلدون خمس مرات، وببطولة الولايات المتحدة المفتوحة مرتين.

وستشارك وليامز، بطلة أستراليا المفتوحة للزوجي أربع مرات، الأسبوع المقبل، في دورة أوكلاند، ضمن استعداداتها لخوض منافسات أولى بطولات الجراند سلام، التي تجري بين 18 يناير والأول من فبراير المقبل.

وعادت وليامز إلى ملاعب الكرة الصفراء في بطولة فلاشينج ميدوز العام الماضي، عقب انقطاع دام 16 شهرًا.