الأحد.. انطلاق مهرجان «تمور الأحساء المصنعة»

ينطلق مهرجان «تمور الأحساء المصنعة» في نسخته الجديدة لعام 2026، في قلعة أمانة الأحساء، ابتداءً من 4 يناير 2026، تحت شعار «من أرض الخير» برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وبدعم واهتمام الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء.

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على صناعات التمور التحويلية، وتسويق المنتجات المحلية، ودعم المزارعين وأصحاب المصانع، وتعزيز السياحة والاقتصاد المحلي، مع مساحات أوسع وتجارب أكبر مقارنة بالنسخ السابقة حيث تجاوز عدد الزوار في النسخة 2025 أكثر من 3 ملايين زائر.

ويشهد المهرجان مشاركة واسعة من المصانع والمتاجر، مع فعاليات متنوعة تشمل عروضًا ثقافية، ضيافة تقليدية بالقهوة والتمر، وبرامج ترفيهية تجسد هوية الأحساء الأصيلة.