الطرابلسي: انتظروا الحقيقة أمام مالي

تعهد سامي الطرابلسي، مدرب منتخب تونس الأول لكرة القدم، بالظهور بالوجه الحقيقي أمام مالي، السبت، في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا في المغرب، بعد أداء مخيب في دور المجموعات.

وقال الطرابلسي في مؤتمر صحافي الجمعة: «لا نشعر بالرضًا عن مجمل أداء ونتائج المنتخب التونسي في البطولة، وإن شاء الله نظهر بالوجه الحقيقي أمام مالي وربنا ‌يوفقنا».

وتابع: "لا ‌توجد خيارات كثيرة أمامنا. نحتاج للفوز ‌ولا ⁠شيء غيره، ​وأتمنى ‌أن تأتي النتيجة في مصلحتنا مع انطلاق مرحلة جديدة في البطولة. الجانب الذهني مهم جدًا، وتحررنا من الضغوط".

ودعا مدرب تونس اللاعبين إلى استغلال أي فرصة أمام منافس يملك جودة عالية من اللاعبين.

وأضاف: «مالي فريق كبير في كرة القدم، ويملك لاعبين من أصحاب الجودة العالية فنيًا وبدنيًا، والمباراة ستلعب على ⁠بعض الجزئيات والهفوات، ولن تشهد الكثير من الفرص. لكن أهم شيء استغلال ‌الفرص. سنحاول تقديم اداء أكثر ثباتًا».