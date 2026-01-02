. إندريك يظهر

آخر الأخبار
2026.01.02 | 04:10 pm
ظهر المهاجم البرازيلي الشاب إندريك في الحصة التدريبية الأولى، الجمعة، مع فريقه الجديد أولمبيك ليون الفرنسي، الذي انتقل إليه قادمًا من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. (الفرنسية)
