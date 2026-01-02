أرتيتا: هدفنا كسر نحس الصدارة

يرى الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الأول لكرة القدم، أن حماس لاعبيه قد يكسر ما وصفه بنحس يلازمه تاريخيًا بعدم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تصدره جدول الترتيب في بداية العام الجديد.

وقبل مواجهة بورنموث قال المدرب الإسباني للصحافيين، الجمعة: «دعونا نكسر هذا «⁠النحس» يمكنك أن ترى الرغبة والحماس، الكل يرغب في ذلك، لا ‌تزال هناك خمسة أشهر متبقية، أستمتع بها يومًا بعد ‍يوم، وأستمتع بالفترة التي نمر بها»

وأضاف: «نحن سعداء حقًا ‍بالمركز الذي نحن فيه.. يمكن أن تكون دائمًا أفضل، هناك أشياء يجب تحسينها.. الشيء الوحيد الذي ننظر إليه هو مباراة بورنموث،، ما زلنا في أوائل يناير، ​خمسة أشهر أخرى متبقية، علينا أن نبذل المزيد من الجهد».

ويبتعد أرسنال بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي في منتصف الموسم، مفعمًا بالثقة بعد أن أنهى عام 2025 بفوز ساحق على أستون فيلا صاحب المركز الثالث بنتيجة 4ـ1 ليوقف ‌سلسلة انتصارات ‌منافسه.

وفي السابق، كان أرسنال ‌يقف ⁠مكتوف ​اليدين مع ‌تبخر تقدمه في الترتيب في النصف الثاني من الموسم. لكن احتمالاتهم تحسنت بشكل ملحوظ إذ تقول شركة أوبتا للإحصاءات إن الفريق مرشح بقوة بنسبة 78.98 في المئة للفوز باللقب.