مدرب بنين: مصر تهددنا بـ«أغادير»

أكد جيرنوت روهر، مدرب منتخب بنين الأول لكرة القدم، أن منافسه المنتخب المصري سيحظى بأفضلية جماهيرية كبيرة في المباراة التي تجمعهما، الإثنين، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، الجارية حاليًا في المغرب.

وقال روهر إن فريقه سيخوض المباراة وكأنها على الأراضي المصرية، بسبب الوجود الكثيف للجماهير في المدرجات، وهو ما ظهر جليًا في المباريات الثلاث التي لعبها الفراعنة على ملعب «أدرار» في أغادير.

وأضاف: «اللعب في أغادير يمنح منتخب مصر أفضلية واضحة، لكننا سنستعد للمباراة بكل قوة، نعاني من بعض الإصابات، إضافة إلى غياب لاعب موقوف، لكننا نمتلك فريقًا جيدًا وقادرًا على المنافسة، لدينا لاعبون يعرفون الدوري المصري جيدًا، كما أنني واجهت الفراعنة من قبل خلال تجربتي السابقة مع منتخب نيجيريا».

وتابع: «منتخب مصر يتمتع بتنظيم دفاعي قوي، ولا يستقبل الأهداف بسهولة، وهو فريق متماسك للغاية، ونسعى لإثبات أن الخسارة الأخيرة أمام السنغال لا تعكس حقيقة ما قدمناه داخل الملعب».

وكان منتخب بنين تأهل للأدوار الإقصائية بالمسابقة القارية للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة عام 2019، بعدما حل في المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة، برصيد ثلاث نقاط، حيث خسر أمام الكونغو الديمقراطية والسنغال، فيما تغلب على بوتسوانا، محققًا انتصاره الأول في تاريخه بالبطولة.