فرحة يونانية

احتفلت اليونانية ماريا ساكاري، الجمعة، بفوزها على اليابانية نعومي أوساكا في مباراة فردي السيدات، ضمن بطولة كأس الاتحاد للتنس في بيرث. (الفرنسية)