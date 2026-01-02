الرئيسية / الصورة .. قصة

فرحة يونانية

2026.01.02 | 04:15 pm
احتفلت اليونانية ماريا ساكاري، الجمعة، بفوزها على اليابانية نعومي أوساكا في مباراة فردي السيدات، ضمن بطولة كأس الاتحاد للتنس في بيرث. (الفرنسية)
فرحة يونانية

فرحة يونانية

فرحة يونانية