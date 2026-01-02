شوط «الرؤية»

شهد ميدان الصياهد، الجمعة، نتائج الفحل المنتج «وضح وشقح» وشوط «الرؤية» تمهيدي «وضح وشعل»، ضمن منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة. تصوير: سعد الدوسري