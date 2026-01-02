«منزال» يحتفي بإرث الدرعية

انطلق برنامج «منزال» الذي يحتفي بالإرث الحيوي للبيئة الطبيعية في الدرعية التاريخية، في أجواءٍ يمتزج فيها التاريخ مع الطبيعة وتطل على وادي صفار أكبر روافد وادي حنيفة، ليقدم ضمن برامج موسم الدرعية 2025ـ2026م، تجربة مستوحاة من جمال الحياة التقليدية وروح الضيافة السعودية العريقة.

ويستعرض البرنامج الذي يستقبل زواره يوميًا من الـ 05:00 مساءً، تقاليد الحياة في الدرعية وقيمها الأصيلة، إذ يوفر للزوار تجربة متكاملة تشمل: «سرد القصص التراثية الملهمة، والاستمتاع بالأجواء الطبيعية، والشعر، والمأكولات الشعبية، إلى جانب عدد من الأنشطة كالفروسية، والصقارة، ورمي السهام، والفلك، إضافةً إلى مجموعة من أشهر المطاعم والمقاهي والمتاجر العالمية».

ويضم البرنامج أربع مناطق رئيسة تبرز المكانة التاريخية والحضارية للدرعية كمهد للثقافة السعودية، إذ يحتوي البرنامج على تجارب متنوعة، منها: تجربة «العلوم» لتعلم صناعة الجلود والسجاد والأخشاب، إلى جانب تجربة «سلوم» التي تعزز الوعي بالقهوة السعودية، ونباتات الصحراء، وإشعال الحطب، وحلب الإبل، وصناعة الخيام.

كما يقدم البرنامج تجربة «فارس البادية» التي تمنح الزوار فرصة ركوب الخيل، والرماية، بالإضافة إلى تجربة «الصقارة» التي يتعلم الزائر من خلالها فنون الصيد بالصقر العربي، وتجربة «المشرف» التي تشكل فرصة لتأمل النجوم في سماء الدرعية الصافية، ما يضفي أجواءً مميزة وهادئة في أحضان البيئة المحيطة.

الجدير بالذكر أن «موسم الدرعية» يشكل نقطة التقاء عالمية لمحبي التاريخ، إذ يتيح لهم السفر عبر الأزمنة، لمشاهدة الأماكن التراثية العريقة التي كانت مركزًا للثقل السياسي والثقافي للمنطقة على مر العصور، من خلال تجارب متنوعة وعروض فريدة بمعايير عالمية وتصاميم مبتكرة، تعكس قيم ورؤية الدرعية التاريخية، وتمزج بين العراقة النجدية، والتطور الذي تشهده السعودية على جميع المستويات.