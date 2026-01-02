المرة الأولى.. قاتل يمنع سقوط النجمة في بريدة

تفادى فريق النجمة الأول لكرة القدم الخسارة في القصيم، معقل النادي، للمرة الأولى خلال دوري روشن السعودي، بعدما خطف تعادلًا دراميًا أمام ضيفه الخليج بهدفين لمثلهما، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 13 من البطولة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وأخذ النجمة الأسبقية أولًا بهدف، ثم قلب الخليج تأخره وتقدم 2ـ1، لكن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل خلال الوقت بدل الضائع.

وسجّل هدفي النجمة الجناح البرازيلي لازارو فينيسيوس ماركيز، ومواطنه سمير كايتانو، قلب الدفاع، في الدقيقتين 50 والسادسة من الوقت البديل.

أمّا ثنائية الخليج فأحرزها الجناح اليوناني جورجوس ماسوراس، والمهاجم النرويجي جوشوا كينج في الدقيقتين 72 و74.

وقبل تلقي الضيوف هدف التعادل القاتل بثلاث دقائق تعرض ماجد كنبة، لاعب وسطهم، للطرد ببطاقة حمراء مباشرة.

وربح النجمة نقطته الثانية في الدوري، بعدما نال الأولى بتعادل سلبي مع ضمك على أرضه، 22 نوفمبر الماضي، لحساب الجولة التاسعة.

وفاز الفريق بنقطته الأولى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، معقل مبارياته، بعدما خسر جميع لقاءاته السابقة في الدوري على أرضيته أمام الاتحاد 0ـ1، والفيحاء 1ـ2، والأهلي 0ـ1، والهلال 2ـ4.

من جهته، عجز الخليج عن العودة إلى طريق الانتصارات وتعثر مجددًا بعد ثلاث هزائم متتالية، مُسجِّلًا تعادله الثالث في الدوري.

وظل النجمة في مؤخرة جدول الترتيب، متأخرًا بفارق ست نقاط عن الشباب، شاغل أقرب مراكز النجاة، الذي لم يلعب مباراته ضمن الجولة الجارية بعد.

من جهته، وصل الخليج إلى 15 نقطة، وأصبح مهددًا بالهبوط من المركز التاسع إلى العاشر في حال فاز الحزم، أقرب ملاحقيه، بمباراته ضمن الجولة.