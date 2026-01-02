سيلفا: لا تجاملونا.. فقط أعطونا حقنا

هاجم البرتغالي ماريو سيلفا، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، التحكيم بعد التعادل مع الخليج 2ـ2، الجمعة، في الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى عدم احتساب ركلة جزاء للاعبيه للمباراة الثالثة على التوالي.

وفي مؤتمر صحافي تلا التعادل، قال: «بدأنا المباراة بصورة جيدة، وتقدّمنا بالهدف، لكن بعد تعادل الخليج فقدنا التركيز واستقبلنا هدفًا آخر، ومع ذلك، عدنا في الدقائق الأخيرة، وسعيد بمستوى لاعبي فريقي».

وبدأ شكواه من التحكيم، قائلًا: «أريد التطرق إلى موضوع جانبي، من غير المعقول لثلاث مباريات متتالية يتم تجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة لنا. أطالب فقط بالعدالة، لا أطلب منح فريقنا شيئًا فوق حقه، فقط أريد إنصافنا».

وأضاف: «قادمون من دوري يلو ونقاتل على البقاء، وأنا بعيد عن عائلتي، وأحب هذه الدولة، وسعيد بوجودي فيها، وأتقبل الخسارة، فعندما خسرت من الخلود بخماسية لم أتكلم، لكن عدم وجود عدالة أمر محبط جدًا».

وتابع: «رجاءً، كونوا عادلين معنا. الـ VAR موجود، فلماذا لا يكون هناك عدالة؟ الحكام في غرفة التقنية طلبوا العودة لتقييم الوضع، لكن لم تُحتسب الركلة. أعتذر عن غضبي، لكن كل ما أطلبه هو العدالة».

وأردف: «نحتاج تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، وهذا الأمر بيد الإدارة الجديدة».

وردًا على استفسار من «الرياضية» عن تواصل الإدارة معه بخصوص ملف التعاقدات الشتوية، أجاب: «حتى هذه اللحظة لم يحدث أي تواصل بيننا، وأعذرهم لأنهم قدموا للتو والوقت ضيق جدًا بالنسبة لهم».

وحصل النجمة على نقطته الثانية في الدوري والأولى على ملعبه، ويبتعد بفارق ست نقاط عن أقرب مراكز النجاة.