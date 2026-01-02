دونيس: النجمة ليس الهلال أو النصر حتى يعطلنا

أبدى اليوناني جورجوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، ثقته في تعديل المسار بعد التعثرات المتتالية، وآخرها التعادل مع النجمة، الجمعة، في الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «نمر بفترة صعبة وغير محظوظين، لكنني أثق في فريقي وهدفي هو إعادته إلى وضعه الطبيعي».

وأضاف: «التفاصيل الصغيرة تؤثِّر كثيرًا في كرة القدم، مثل البطاقة الحمراء التي تضرَّرنا منها اليوم».

وتابع: «خلال الشوط الأول لم نظهر بالشكل المطلوب، أمّا في الشوط الثاني فقد غيّرنا من طريقة لعبنا، لكن الحظ لم يقف معنا».

وأردف: «علينا مراجعة الأسباب، فمن الطبيعي أن نخسر أمام الهلال أو النصر، لكن من غير الطبيعي أن نخسر أمام الفتح أو ألا نفوز على النجمة».

وأكمل: «الأسباب متعددة، فقد تكون فترة التوقف أثرت فينا، أو أن اللاعبين ليسوا في أفضل حالاتهم، أو نعاني لوجود غيابات في التشكيلة».

وتعرض ماجد كنبة، لاعب وسط الخليج، للطرد في الدقيقة 90+3، وقتما كان الفريق متقدمًا 2ـ1، وبعد 3 دقائق أدرك النجمة التعادل.

وتعثر الفريق الشرقاوي للمباراة الرابعة على التوالي، بتعادل سبقته 3 هزائم متتالية أمام النصر والهلال والفتح.