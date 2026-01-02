الشهري: نتمنى استمرار فينالدوم.. وانتصرنا بالجماعية

أبدى سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، سعادته بتحقيق الانتصار أمام الأخدود، الجمعة، مقدمًا التهنئة لجماهير النادي، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن مسألة تجديد عقد جورجينيو فينالدوم، قائد الفريق، بيد برنامج الاستقطاب والوزارة.

وقال المدرب في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «سيناريو المباراة كان متوقعًا، الفريق صنع العديد من الفرص، ونجح في الوقت ذاته في الحد من خطورة الخصم ومنعه من الوصول إلى المرمى، وهو ما يُحسب للاعبين على ما قدموه من جهد وانضباط».

وأضاف: «الاتفاق منذ العودة من فترة التوقف بدأ يظهر بشخصيته الحقيقية داخل الملعب من خلال الأسلوب والأفكار الفنية التي نعمل عليها».

وأوضح: «فريقنا يعتمد على اللعب الجماعي، وهو ما انعكس على تنوع الأسماء التي حصلت على فرص للتسجيل، مثل كالفو وكوكا وديمبلي».

وفي ختام حديثه، شدد المدرب على أهمية الهولندي جورجينيو فينالدوم، وقال: «جيني مهم داخل وخارج الملعب، وهو من اللاعبين الذين تُبنى عليهم الفرق، ومصير استمراره يعود لبرنامج الاستقطاب والوزارة، مع التأكيد على رغبتنا في نادي الاتفاق في بقائه واستمراره».