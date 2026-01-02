محرز وماني يمثلان روشن في تشكيل إفريقيا.. وحضور خماسي عربي

ضمَّت التشكيلة المثالية لدور المجموعات من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم خمسة لاعبين عرب، بينهم اثنان من المغرب، ولاعب واحد مصري، وآخران جزائري وتونسي، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الجمعة.

واللاعبان المغربيان هما إبراهيم دياز، جناح ريال مدريد الإسباني، ونصير مزراوي، ظهير أيمن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أما الثلاثة العرب الآخرون فبينهم الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي، إلى جانب التونسي علي العابدي، ظهير أيسر نيس الفرنسي، والمصري محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي القاهري.

وفضلًا عن محرز، ظهر في التشكيلة من محترفي دوري روشن السعودي، السنغالي ساديو ماني، جناح النصر.

وبرز دياز ومحرز في البطولة بتسجيل كل منهما ثلاثة أهداف يتصدران بها قائمة الهدافين مشاركةً مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي.

في المقابل، تألق الشناوي خاصةً في المباراة الثانية أمام جنوب إفريقيا التي حسمها الفراعنة بهدف قائدهم محمد صلاح من ركلة جزاء.

وتصدى الشناوي للكثير من الهجمات الجنوب إفريقية وكان له يد في خروج منتخب بلاده بالنقاط الثلاث التي جعلته أول المتأهلين إلى الدور الثاني.

من جهته، كان مزراوي خير خلف لأشرف حكيمي، قائد المغرب، الذي غاب عن المباراتين الأوليين بسبب عدم تعافيه الكامل من إصابة في الكاحل الأيسر تعرض لها مطلع نوفمبر الماضي. وبدوره برز العابدي في البناء الهجومي للمنتخب التونسي من الجهة اليسرى.

وضمت التشكيلة المثالية الكونغولي أكسيل توانزيبي، والبوركيني إدمون تابسوبا، والنيجيري أديمولا لوكمان، والكاميروني كارلوس باليبا، والإيفواري أماد ديالو.

واختير المالي إيريك شيل، مدرب نيجيريا، أفضل مدرب في الدور الأول، بعدما قاد منتخب «النسور الخضر الخارقة» إلى تحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة.

وجاءت التشكيلة كاملةً كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي «مصر».

الدفاع: علي العابدي «تونس»، إدمون تابسوبا «بوركينا فاسو»، أكسيل تواتزيبي «جمهورية الكونغو الديموقراطية، نصير مزراوي «المغرب».

وسط الميدان: كارلوس باليبا «الكاميرون»، إبراهيم دياز «المغرب»، أديمولا لوكمان «نيجيريا».

الهجوم: رياض محرز «الجزائر»، ساديو ماني «السنغال»، أماد ديالو «كوت ديفوار».