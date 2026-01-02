أبياه: السودان يستهدف اللقب

يؤمن الغاني كويسي أبياه، مدرب المنتخب السوداني الأول لكرة القدم، بقدرة «صقور الجديان» على تحقيق الانتصار أمام السنغال، عندما يتقابلان، السبت، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأكد أبياه سعي السودان إلى المضي قدمًا في هذه البطولة، مشددًا على تحفز لاعبيه للغاية وتشبعهم بالثقة، بدلًا من الشعور بالرهبة إزاء حجم التحدي الذي تمثله مواجهة أحد القوى التقليدية في إفريقيا.

وتابع في مؤتمر صحافي تقديمي للمباراة: «السودان يستحق الذهاب بعيدًا في البطولة، وهدفنا النهائي الاستمرار في مطاردة اللقب».

وأضاف: «لدينا احترام لمنتخب السنغال، فهم قوة كروية كبرى في إفريقيا، وأبطال من قبل، لكننا جاهزون».

وصعد السودان إلى ثمن النهائي بعد نيله أحد المقاعد المخصصة لأفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.