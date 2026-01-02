أفضلية العرب تغري السودان بعبور السنغال

تميل الأفضلية تاريخيًا للمنتخبات العربية في مواجهات السنغال ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، ما يمنح السودان مؤشرات إيجابية على إمكانية تخطي «أسود التيرانجا»، السبت، لحساب ثمن نهائي النسخة الجارية «المغرب 2025».

والتقى العرب مع السنغال 17 مرة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي انطلقت عام 1957، وحققوا 8 انتصارات، مقابل 4 هزائم فقط، و5 تعادلات أحدها أفضى إلى خسارة بركلات الترجيح.

وجاءت 11 مواجهة من الـ 17 ضمن مرحلة المجموعات، مقابل 6 لُعبت في الأدوار الإقصائية.

وانتهت 4 من تلك المواجهات الإقصائية بفوز عربي، بينما انتصرت السنغال مرة واحدة خلال اللعب المفتوح، ومثلها بركلات الترجيح بعد التعادل في اللقاء.

وواجه السنغاليون في البطولة القارية تونس 6 مرات، ومصر خمسًا، والجزائر مثلها، وليبيا مرة واحدة.

وأمام تونس، تعادلوا 3 مرات، وحققوا انتصارين، وتلقوا خسارة واحدة.

وفازت عليهم مصر مرتين، وهُزمت أمامهم مرتين، كما تلقت خسارة ثالثة بركلات الترجيح في نهائي 2021 بعد التعادل السلبي بينهما خلال الوقتين الأصلي والإضافي.

وانتصرت عليهم الجزائر 4 مرات، فيما انتهت مباراة واحدة بين الطرفين بالتعادل.

وفي مواجهة وحيدة بين السنغال وليبيا ضمن منافسات المعترك الإفريقي خرج المنتخب العربي فائزًا.