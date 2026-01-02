ثمن النهائي.. محطة عبور تونسية

لا يُشكّل الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية محطّة خروج للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم، الذي يسعي إلى اجتيازه مجددًا، عندما يواجه مالي، السبت، في هذه المرحلة من نسخة 2025.

وأُقِرَّ دور الـ 16 في البطولة القارية بدءًا من نسخة 2019 مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 بدلًا من 16 كما كان معمولًا به في السابق.

وفي تلك النسخة تواجه التوانسة مع المنتخب الغاني لحساب دور الـ16، وتعادلوا معه 1ـ1، ثم تخطّوه عبر ركلات الترجيح 5ـ4.

وضِمن الدور ذاته من النسخة التالية التي جرت بين يناير وفبراير 2022، التقوا مع المنتخب النيجيري وهزموه بهدف دون رد.

ولم تتح لهم فرصة خوض ثمن النهائي في النسخة الماضية التي جرت بين يناير وفبراير 2024 بسبب خروجهم من دور المجموعات.

وبعكس تونس التي حققت نسبة نجاح كاملة في دور الـ 16، فشلت محاولتان من أصل ثلاث لمالي ضمن هذه المرحلة.

وسقط الماليون 0ـ1 أمام كوت ديفوار في ثمن نهائي نسخة 2019، وبركلات الترجيح أمام غينيا الاستوائية ضمن الدور ذاته من البطولة التالية، بينما فازوا خلال هذه المرحلة على بوركينا فاسو 2ـ1 في النسخة الماضية.