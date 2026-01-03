قبل ديربي كاتالونيا.. تعزيزات أمنية.. وفليك يدعم جارسيا

أعرب الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، متصدر الدوري الإسباني، الجمعة، عن دعمه الحارس جوان جارسيا وقدرته على تجاوز الهتافات التي قد يواجهها خلال ديربي برشلونة هذا الأسبوع أمام إسبانيول، في أول عودة للحارس إلى ملعب فريقه السابق منذ انتقاله الصيفي.

وعزَّز إسبانيول إجراءاته الأمنية قبل المباراة، حيث قام بتركيب شباك خلف المرميين لمنع إلقاء المقذوفات على اللاعبين، ومنع دخول أي مشجع يحمل أو يرتدي شعارات برشلونة.

وعندما سُئل عن التأثير المحتمل على جارسيا، صرَّح فليك خلال المؤتمر الصحافي قبل المباراة السبت ضمن المرحلة الـ18 أنه «لا يشعر بأي قلق» على لاعبه.

وأضاف المدرب الألماني «يتمتع بالثقة، ويجعلك تؤمن بقدراته وإمكاناته وهذا ما يريد إثباته، وغدًا هو أفضل فرصة لذلك».

وتابع «هو دائمًا يركز على مجريات المباراة، وهذا واضح. لقد قدَّم أداءً رائعًا خلال النصف الأول من الموسم هنا في برشلونة، وأثبت صواب قرار التعاقد معه».

ومن المتوقع أن يكون ديربي برشلونة الذي غالبًا ما يسيطر عليه عملاق كاتالونيا، والذي لم يفز به إسبانيول على أرضه في الدوري الإسباني منذ عام 2007، مواجهة متقاربة.