الكلاسيكو أهلاوي

2026.01.03 | 12:20 am
انتصر فريق الأهلي الأول لكرة القدم بثلاثة أهداف لهدفين على النصر، ضيفه ومتصدر جدول الترتيب، الجمعة على ملعب «الإنماء» في قمة الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي. تصوير: محمد المانع وعلي خمج وعدنان مهدلي
