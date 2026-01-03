الكلاسيكو أهلاوي

انتصر فريق الأهلي الأول لكرة القدم بثلاثة أهداف لهدفين على النصر، ضيفه ومتصدر جدول الترتيب، الجمعة على ملعب «الإنماء» في قمة الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي. تصوير: محمد المانع وعلي خمج وعدنان مهدلي