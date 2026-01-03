هفوة تصدم الصانبي

أخطأ عبد الرحمن الصانبي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في الإمساك بكرة مسدّدة من بعيد ما تسبَّب في إحراز النصر هدفه الأول خلال مواجهة الفريقين، الجمعة على ملعب «الإنماء» ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.. وحاول الصانبي التقاط تسديدة لعبد الإله العمري، مدافع النصر، من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة سقطت من يديه ومرّت من بين قدميه وسكنت الشباك وسط استغرابه.. وقلص الهدفُ الفارقَ، وتعادل النصر بعده بهدفٍ آخر، متداركًا تأخّره المبكر بهدفين، لكن الأهلي حسم الكلاسيكو بنتيجة 3ـ2. تصوير: محمد المانع وعدنان مهدلي