لانس ينتصر ويتمسك بالصدارة.. وسعود 90 دقيقة

تمسك فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي «ليج 1»، وهزم مضيفه تولوز 3ـ0 ضمن الجولة الـ 17، مساء الجمعة، بمشاركةٍ من الدولي السعودي سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، الذي لعِب 90 دقيقة.

وأحرز المهاجم الفرنسي ويسلي سعيد أول أهداف لانس في الدقيقة 57، وأضاف مواطنه أدرين توماسون، لاعب الوسط، هدفًا ثانيًا في الدقيقة 85، واختتم البوركينابي إسماعيلو جانيو، الظهير الأيمن، الثلاثية بهدفٍ في الدقيقة 90+5.

ورفع المنتصر رصيده إلى 40 نقطة، وضمِن البقاء في الصدارة حتى الجولة المقبلة، بعدما تقدم على باريس سان جيرمان، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، بفارق 4 نقاط. ويواجه بطل دوري أبطال أوروبا فريق باريس إف سي، في مباراةٍ عاصميةٍ مساء الأحد.

وبدأ عبد الحميد، ظهير لانس المعار، مباراة تولوز، وبَقِي على أرضية الملعب حتى الدقيقة 90 عندما أخرجه المدرب الفرنسي بيير ساج في تبديلٍ متأخر.

ورفعت الجولة عدد مباريات السعودي مع الفريق، الذي ضمَّه الصيف الماضي من إيه إس روما الإيطالي، إلى 12، إحداها في كأس فرنسا والبقية في الدوري.

وأكمل الظهير، صاحب الـ 26 عامًا، اثنتين من هذه المباريات، ودخل بديلًا في تسع وبدأ ثم استُبدِل في واحدة.

وبعد إحراز عبد الحميد هدفًا وصناعة آخر أمام فريق فينيي، في 25 ديسمبر الماضي ضمن الدور الخامس من الكأس، قرر المدرب ساج إشراكه أساسيًا في مباراة الجولة الـ 17.