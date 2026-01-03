الغربال: جاهزون.. وطموحاتنا أمام السنغال بلا حدود

محمد عبد الرحمن، المعروف بـ «الغربال»، مهاجم المنتخب السوداني الأول لكرة القدم، وأحد أفضل هدّافيه تاريخيًّا. يظهر بقميص «صقور الجديان» منذ نحو 8 أعوام وهو حاليًّا يحمل شارة قيادته.

لعب دورًا أساسيًّا في استحقاقات المنتخب منذ ظهوره، مساهمًا في إعادة السودان إلى مسرح كأس الأمم الإفريقية بعد غياب، ووصل برفقة الجيل الحالي إلى المراحل الإقصائية للبطولة القارية للمرة الأولى منذ 13 عامًا.

تدرج في الفئات السنية لنادي الهلال السوداني ثم صعد إلى الفريق الأول، وبعد 4 مواسم انتقل إلى الغريم المريخ وقضى برفقته مدة مماثلة، قبل الرحيل لخوض تجربة احترافية عام 2020 مع فريق أهلي برج بوعريريج الجزائري عاد منها إلى بلاده مجددًا من بوابة ناديه الأول ولا يزال مستمرًا معه إلى الآن.

وعشية مواجهة السودان المرتقبة مع السنغال في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، تحدث لـ «الرياضية» الغربال عن تحضيرات المنتخب وأبدى عزمًا على إسعاد جماهير بلاده.

1- تنتظركم مباراة قوية أمام المنتخب السنغالي.. كيف استعددتم لها؟

حضَّرنا أنفسنا للمباراة جيدًا، وبذلنا مجهودًا كبيرًا خلال التدريبات، ونحن في أتم الجاهزية الذهنية والبدنية لمواجهة السنغال، وندرك حجم المسؤولية وأهمية اللقاء، ونسعى إلى تقديم أداء قوي يليق بطموحاتنا.

2- كيف تتعامل مع الضغط قبل مباريات كهذه؟

الخبرة مربط الفرس، وهي العنصر الحاسم. لا بدَّ للاعب كرة القدم تعلم كيفية التعامل مع الضغط بشتى أنواعه، والعمل على ترجمته إلى دافع يساعده على التقدم وتحقيق أهدافه.

3- هل الضغط عليك مضاعف بصفتك أحد نجوم المنتخب؟

كل لاعب دولي هو تحت الضغط دائمًا، وكما قلت الخبرة هي العنصر الحاسم في هذا الجانب، ويتعين على كل لاعب تعلم طريقة التخلص من هذا الضغط، أو توظيفه بصورة إيجابية.

4- هل السودان قادر على مفاجأة الكبار؟

أتمنى مواصلة طريقنا بقوة في هذه البطولة. نثق بأنفسنا كثيرًا، ونؤمن بإمكاناتنا، وذهبنا إلى المغرب للقتال وبذل كل شيء ممكن لإسعاد شعبنا الذي ينتظر الفرح وهو يستحق ذلك.

5- الغاني كواسي أبياه، مدرب المنتخب.. ماذا أضاف لك؟

شخص محترم، ومدرب كبير، وصاحب نهج مميز، وأضاف لي الكثير وتعلمت منه جوانب عدة، وسعيد بأنني أحد لاعبيه وهو شرف لي، وأشكره على ما كل قدَّمه ويقدمه، وأتمنى له التوفيق دائمًا.

6- هل كان 2025 أفضل أعوامك في كرة القدم؟

لا أعتقد.. هناك أعوام كثيرة خالدة في الذاكرة، قدَّمت خلالها الكثير، سواء على مستوى الأندية والمنتخبات، لكن يبقى هذا العام مميزًا بالنسبة لي لمشاركتي خلاله في بطولات عدة، وتحقيقي أرقامًا جيدة على كافة الأصعدة.

7- ما سر تألقك مع المنتخب في 2025؟

كرة القدم لعبة جماعية، والمنتخب كله تألق، وبفضل ذلك نجحنا في الوصول إلى نهائيات أمم إفريقيا للمنتخبات وللمحليين وكأس العرب، وقدَّمنا مباريات مميزة. الطاقم الفني واللاعبون يبذلون جهدًا مقدرًا على كافة المستويات، ونتائج هذا العمل واضحة للجميع.

8- أي هدف مع السودان الأقرب لقلبك؟

كل هدف أحرزه مع المنتخب قريب إلى قلبي، لأنه يدخل البهجة والسعادة في نفوس شعب كامل، إنه إحساس لا يوصف.

9- هل تطمح للاحتراف مجددًا خارج الكرة السودانية؟

للأمانة لا يراودني هذا الإحساس، أنا سعيد في الهلال. سبق لي خوض تجربة احترافية رائعة في الجزائر، بعدها تلقيت عدة عروض، وبعضها جاء عبر الهلال مباشرة، لكنني سعيد مع الفريق.

10- رسالتك لجماهير السودان؟

نحن هنا في المغرب من أجل بذل كل ما بإمكاننا لإسعادكم، وسنعمل دائمًا على رفع اسم السودان عاليًا في هذا المحفل القاري الكبير، ودعونا نتحد دائمًا.