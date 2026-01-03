هيردمان يخلف كلويفرت في تدريب إندونيسيا

عيّن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، السبت، الإنجليزي جون هيردمان، مُدربًا جديدًا للمنتخب الوطني، خلفًا للهولندي باتريك كلويفرت.

ووصف الاتحاد الإندونيسي، عبر بيان صحافي، تعيين المدرب الإنجليزي، البالغ 50 عامًا، بأنه «بداية حقبة جديدة»، قائلًا: «هيردمان ليس مجرد مدرب، بل هو مهندس ذو خبرة، قاد فرقًا إلى كأس العالم، سجله المتنوع هو السبب الرئيس لهذا التعيين».

وقاد هيردمان منتخب كندا للرجال إلى كأس العالم 2022، بأول ظهور لهم في 36 عامًا، كما أوصل منتخب السيدات إلى ربع نهائي كأس العالم 2015، التي استضافتها البلاد.

وترك كلويفرت منصبه، أكتوبر 2025، بعد فشله في مساعدة إندونيسيا للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وانتهت آمال إندونيسيا في بلوغ نهائيات البطولة المقررة في أمريكا، وكندا، والمكسيك، بعد خسارتين أمام العراق والسعودية، ضمن الدور الرابع «الملحق» من التصفيات الآسيوية.