زفيريف: منافسة ألكاراز وسينر صعبة

أقر الألماني ألكسندر زفيريف، لاعب التنس، المصنف الثالث عالميًا في كرة المضرب، أنه أمام مهمة كبيرة للحاق بالركب، من أجل منافسة الإسباني كارلوس ألكاراز، الأول، والإيطالي يانيك سينر، الوصيف.

وقال زفيريف، على هامش مشاركته في منافسات كأس الاتحاد في سيدني: «بالطبع، المركزان الأول والثاني بعيدان جدًا، وهو ما لم عليه يكن الحال في نهاية 2024 عندما أنهيت الموسم في المركز الثاني عالميًا خلف سينر، أشعر أن أمامي الكثير لألحق بهم، وكذلك بقية اللاعبين».

وأنهى الألماني، البالغ 28 عامًا، موسم 2025، بلقب واحد فقط في ميونيخ، بعدما عانى من الإصابات، لكنه نجح في الحفاظ على المركز الثالث خلف ألكاراز وسينر، على الرغم من تأخره عن الثنائي بأكثر من 6000 نقطة في التصنيف.

وعد زفيريف أن موسم 2025 كان خطوة إلى الأمام بالنظر إلى الظروف، مضيفًا: «واجهت مشاكل جسدية وإصابات طوال الموسم، لذا بالنسبة لي، إنهاء الموسم في المركز الثالث عالميًا يبقى أمرًا أفتخر فيه، بالطبع لم يكن الموسم الذي أردته، ولم أحصل على الألقاب الكبيرة التي كنت أطمح إليها».

إلى جانب مشاكله البدنية، واجه زفيريف أيضًا صعوبات نفسية، إذ أخذ استراحة لمدة شهر بعد خروجه من الدور الأول في ويمبلدون، متابعًا: «أخذت عطلة، قضيت وقتًا مع أصدقائي، ثم عدت للتدريب وغيرت الأجواء قليلًا، بطريقة ما، الخسارة في الدور الأول في ويمبلدون، بالطبع لا أريد الخسارة هناك، لكنها كانت مفيدة لي لأنها سمحت لي بإعادة الانطلاق، كان ذلك نقطة تحول».

ويقود زفيريف منتخب ألمانيا في كأس يونايتد المختلطة لافتتاح موسمه 2026 قبل التوجه إلى ملبورن بارك لمحاولة جديدة للفوز بلقب كبير طال انتظاره.