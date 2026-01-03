الطرابلسي يحلم بتكرار انتصار 2011

قاد المدرب التونسي سامي الطرابلسي منتخب بلاده الأول لكرة القدم، للانتصار على مالي في 2011، وبعد 14 عامًا، يحلم بتكرار تفوقه عليها مجددًا، للتأهل مع «نسور قرطاج» إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025».

ويقود الطرابلسي المنتخب التونسي في ولاية ثانية بدأت فبراير الماضي، بينما امتدّت الأولى بين عامي 2011 و2013.

وفي رابع مباريات ولايته الأولى، واجه المدرب المنتخب المالي تجريبيًّا، على ملعب مصطفى بن جنات في المنستير.

وأكرمت تونس وفادة الضيوف في المباراة التي جرت بتاريخ 10 أغسطس 2011، محققة انتصارًا عريضًا بنتيجة 4ـ2.

ولم يتقاطع مسار تونس تحت قيادة الطرابلسي مع مالي مرة ثانية خلال ولايتي المدرب حتى ضرب ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا الجارية موعدًا آخر بينهما.

ولم يتبقَ أي لاعب من الجيل التونسي الذي فاز برباعية على مالي، وسيحاول الطرابلسي الفوز بأسماء أخرى للمرور إلى دور الثمانية.