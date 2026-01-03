قبل جدة.. البرشا يتسلح بالتاريخ أمام إسبانيول

يستقبل فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، حامل اللقب، ومتصدر «لاليجا» الحالي، العام الجديد بمواجهة الديربي، حين يحل ضيفًا على جاره إسبانيول، السبت، في الجولة الـ 18 من الدوري المحلي، قبل السفر إلى جدة لخوض مباراة كأس السوبر.

وأنهى فريق المدرب الألماني هانزي فليك 2025 في الصدارة بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد الثاني، وتسع نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث، إذ يبحث، مساء السبت، عن فوزه التاسع تواليًا.

وعلى أرضية ملعب إسبانيول، ترجح كفة برشلونة تاريخيًا في مواجهات الدوري بين الجارين، بعدما احتضن الملعب 89 لقاءً، خرج منها الفريق الكاتالوني منتصرًا في 34 مناسبة، مقابل 25 تفوقًا لأصحاب الأرض، بينما حُسم التعادل في 30 مواجهة.

وعلى صعيد الأهداف، نجح لاعبو برشلونة في زيارة الشباك 126 مرة، في حين اكتفى إسبانيول بتسجيل 110 أهداف.

ولم يذق برشلونة طعم الهزيمة أمام جاره في آخر 28 مباراة بينهما في الدوري، وتحديدًا منذ 21 فبراير 2009 حين سقط على أرضه 1ـ2 «آخر خسارة في ملعب جاره تعود إلى يناير 2007»، إلا أن مباراة هذه المرة لن تكون سهلة، بعدما قدم إسبانيول أداء قويًا هذا الموسم.

ويحتل فريق المدرب مانولو جونساليس المركز الخامس، بفارق نقطتين فقط عن فياريال الرابع، وأربعة عن أتلتيكو الثالث بعد فوزه بمبارياته الخمس الأخيرة.

وبنقاطه الـ33 بعد 17 مرحلة، يحقق إسبانيول أفضل بداية موسم له منذ 2008.

ويتواجه الفريقان، وبرشلونة في الصدارة، وإسبانيول خامسًا، للمرة الأولى منذ موسم 2010ـ2011.