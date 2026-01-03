رالي داكار.. إكستروم الأسرع والراجحي سادسا

فاز السويدي ماتيوس إكستروم، سائق فورد، في فئة السيارات، والإسباني الشاب إدجار كانيت «كيه تي إم» في فئة الدراجات النارية، بالمرحلة التمهيدية لرالي داكار 2026، السبت، في ينبع السعودية.

وتفوق إكستروم على سيارة فورد أخرى يقودها الأمريكي ميتش جاثري، فيما أكمل البلجيكي جيوم دو ميفيوس «ميني» منصة التتويج في الفئة الأبرز «ألتيميت».

وحل القطري ناصر العطية «داسيا»، حامل اللقب خمس مرات، رابعًا، والسعودي يزيد الراجحي «تويوتا»، المتوج العام الماضي، سادسًا.

وفي الدراجات، حقق كانيت، صاحب الـ20 عامًا، بداية قوية في فئة «رالي جي بي»، متقدمًا بثلاث ثوانٍ على الأسترالي دانيال ساندرز، زميله في فريق «ريد بول كيه تي إم فاكتوري ريسينج»، وحامل اللقب.