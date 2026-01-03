استرجاع واستشفاء

خضع لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى تدريبات استرجاعية واستشفائية، ظهر السبت، بعد تحقيقهم الفوز على الأخدود 2ـ0، الجمعة، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)