الرئيسية / الصورة .. قصة

استرجاع واستشفاء

2026.01.03 | 04:58 pm
خضع لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى تدريبات استرجاعية واستشفائية، ظهر السبت، بعد تحقيقهم الفوز على الأخدود 2ـ0، الجمعة، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)
