ألونسو: لا أعرف مدة غياب مبابي

أقر الإسباني تشابي ألونسو، مدرّب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، بأنه لا يعرف المدة التي سيغيب فيها الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق، للإصابة.

وقال ألونسو في مؤتمر صحافي، السبت: «سنحاول أن يحدث ذلك بسرعة، الأمر يعتمد كثيرًا على شعوره، لكننا سنحاول استعادته في أقرب وقت ممكن. متى يكون ذلك؟ هذا هو السؤال. لا أعرف».

وأضاف المدرب أنه يأمل في عودة مبابي للمشاركة في الكأس السوبر الإسباني، حيث يواجه ريال مدريد غريمه أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، 8 يناير الجاري، في جدة.

وشُخّص المهاجم الفرنسي بإصابة في الركبة، الأربعاء، ومن المتوقع أن تبعده عن الملاعب مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

ويعد مبابي «27 عامًا» الهداف الأول لريال مدريد، هذا الموسم، برصيد 29 هدفًا في جميع المسابقات خلال 24 مباراة.

وسيغيب المهاجم عن مواجهة ريال بيتيس، الأحد، في الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة، الذي يزور جاره إسبانيول، السبت.

وتعرض ألونسو لضغوط كبيرة، ديسمبر الماضي، بسبب تذبذب أداء ريال مدريد، ولا يزال مستقبله على المحك في الأسابيع المقبلة