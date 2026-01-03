الأهلي يتفق مع البرشا ويحدد موعد مغادرة حمزة

أعلن مصدر مسؤول في النادي الأهلي المصري لوكالة الأنباء الألمانية أن حمزة عبد الكريم، المهاجم الشاب في صفوف الفريق المصري، سيغادر إلى إسبانيا نهاية الأسبوع الجاري للخضوع إلى الكشف الطبي قبل إعلان انضمامه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم إلى فريق برشلونة الإسباني.

وأكد المصدر أن اللاعب بصدد إنهاء استخراج تأشيرة السفر، وسيغادر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى برشلونة.

وأضاف: «الاتفاق تم بين برشلونة والأهلي المصري، ويتم حاليًا صياغة العقود لتوقيعها بين الطرفين، ولن يتم تفعليها إلا بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي».

وأوضح: «العقد يتضمن إعارة حمزة عبد الكريم مدة ستة أشهر دون مقابل، وفي حال رغبة برشلونة بعدها في ضم اللاعب بشكل نهائي، يدفع للأهلي مليون ونصف المليون يورو مع وجود 5 ملايين يورو امتيازات ترتبط بنسب المشاركة والتصعيد للفريق الأول طوال مدة عقد حمزة عبد الكريم وبرشلونة».