بثلاثية نوتنجهام.. أستون فيلا يعود إلى الانتصارات

تغلب فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم، السبت، على نظيره نوتنجهام فوريست بنتيجة 3ـ1 ضمن لقاءات الجولة 20 من مسابقة الدوري، ليخفف من وطأة الهزيمة الثقيلة أمام أرسنال بالجولة الماضية، ويتقدم موقتًا على مانشستر سيتي في وصافة الترتيب.

ومنح أولي واتكنز، لاعب أستون فيلا، في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري التقدم، قبل أن يعزز الإسكتلندي جون ماكجين النتيجة مطلع الشوط الثاني.

وسجل مورجان جيبس ـ وايت هدف تقليص الفارق للضيوف، لكن ماكجين استغل خطأ فادحًا من جون فيكتور، حارس فوريست، ليعيد الفارق إلى هدفين لمصلحة فيلا، ويلحق الخسارة الرابعة تواليًا بنوتنجهام.

وكانت سلسلة انتصارات فيلا، التي بلغت 11 مباراة في جميع المسابقات، قد توقفت بالخسارة أمام أرسنال المتصدر 1ـ4، الثلاثاء الماضي، ما أثار الشكوك حول قدرته في مواصلة المنافسة على اللقب.

لكن سجله المميز في «فيلا بارك» بقي سليمًا، إذ حقق الآن 11 انتصارًا متتاليًا منذ خسارته أمام كريستال بالاس 0ـ3 في أغسطس.

وبهذا الفوز، رفع فيلا رصيده إلى 42 نقطة من 20 مباراة، بفارق ثلاث خلف المتصدر أرسنال، الذي يحل لاحقًا ضيفًا على بورنموث، ونقطة واحدة أمام سيتي الذي يستضيف تشيلسي، الأحد.