نوادر الجزيرة تحسم شوط شلفا الوضح

خطف فهد بن فهاد بن جخدب السعدي شوط شلفا ولي العهد للون الوضح بتحقيقه المركز الأول، السبت، ضمن منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة.

ونجح ابن جخدب في تحقيق المركز بمنقيته المشاركة «نوادر الجزيرة» بنقاط الشوط أمام منافسيه خلال عرض المنقيات المشاركة أمام لجنة التحكيم في الصياهد شرق العاصمة الرياض.

وحلَّ ثانيًا في شوط الشلفا محمد ناصر مناور العتيبي بمنقيته «نخبة السلطة»، وجاء ثالثًا غضيان مخلد العتيبي بمنقيته «لطامات الوضح»، فيما حلَّ خالد شريد المطيري رابعًا بمنقيته «لهبات حمران النواظر»، وجاء إبراهيم بن علي السيحباني، صاحب منقية «محتلات»، خامسًا.

واختتمت السبت منافسات المهرجان، الذي انطلق 29 نوفمبر الماضي وشهد 34 شوطًا في مختلف الفئات والألوان.