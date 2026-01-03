بارما يفرض التعادل على ساسوولو.. وكومو يكسب أودينيزي

فرض فريق بارما الأول لكرة القدم التعادل الإيجابي 1ـ1 على مضيفه ساسوولو، السبت، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

ورفع ساسوولو رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، علمًا أنه فشل في تحقيق الانتصار خلال المباريات الأربع الأخيرة، مكتفيًا بثلاثة تعادلات وخسارة، فيما وصل بارما إلى نقطته الـ18 في المركز الـ14.

ومنح النرويجي كريستيان ثورستفيدت التقدم لساسوولو «12»، قبل إدراك الأرجنتيني ماتيو بيليجرينو التعادل للضيوف «24».

وحقق كومو بقيادة الإسباني سيسك فابريجاس، مدرب الفريق، انتصاره الثاني على التوالي والثامن في 17 مباراة، وذلك على حساب ضيفه أودينيزي 1ـ0، بهدف حمل توقيع الفرنسي لوكاس دا كونيا من ركلة جزاء «18».

ورفع كومو رصيده إلى 30 نقطة معززًا بذلك مركزه السادس المؤهل إلى «كونفرنس ليج» ومتابعًا تألقه في موسمه الثاني على التوالي بالدرجة الأولى.

في حين تجمّد رصيد أودينيزي عند 22 نقطة في المركز الـ11 بتجرعه خسارته الثامنة في الدوري، وهي الثانية له في المباريات الثلاث الأخيرة مقابل تعادل أمام لاتسيو في المرحلة الـ 17 «1ـ1».

في المقابل، تعادل جنوى أمام ضيفه بيزا بهدف لمثله، وافتتح المهاجم لورنتسو كولومبو التسجيل للمضيف «15»، وردَّ عليه الجزائري مهدي ليريس بهدف التعادل لبيزا «38».

ورفع جنوى رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ17، منها تسع نقاط حققها في ثماني مباريات تحت قيادة دانييلي دي روسي، مدربه الجديد الدولي السابق بطل العالم في 2006، أما بيزا فبلغ النقطة الـ12 في المركز الـ 19 «ما قبل الأخير».