الاتحاد يثبّت التشكيل.. والتعاون يغيّر اسمين

قرَّر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تطبيق مقولة «لا تغيّر تشكيلًا فائًزا»، وراهن على الأسماء ذاتها التي بدأت لقاء نيوم الماضي لمرة جديدة في مواجهة التعاون، السبت، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وفاز الاتحاد خلال الجولة الماضية على نيوم داخل معقله، ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، بنتيجة 3ـ1.

واختار كونسيساو لمواجهة التعاون على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار مهند الشنقيطي، والبرتغالي دانيلو بيريرا، وأحمد شراحيلي، وحسن كادش.

وعلى دائرة الوسط وضع البرازيلي فابينيو، والفرنسي نجولو كانتي، وأمامهما الهولندي ستيفن بيرجوين.

وأسند مركز رأس الحربة إلى الفرنسي كريم بنزيما، وثبّت مواطنه موسى ديابي يمينًا، والبرتغالي روجر فيرنانديش يسارًا.

وأبعد كونسيساو المدافع الصربي يان كارلو سيميتش، والألباني ماريو ميتاي، لاعب الوسط، بسبب اكتمال عقد الأجانب الثمانية المسموح بإشراكهم، فيما تستمر خسارته خدمات الجزائري حسام عوّار، صانع اللعب، للإصابة، والمالي ممادو دومبيا، لاعب الوسط، المستدعى إلى منتخب بلاده المشارك حاليًّا في كأس الأمم الإفريقية.

من جهته، بدّل البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب التعاون، اثنين من التشكيل الذي بدأ لقاء النجمة في الجولة الماضية، وأبقى على 9 أسماء.

وبدلًا من المدافع وليد الأحمد، والإكوادوري كريستوفر زامبرانو، لاعب الوسط، دفع شاموسكا بمتعب المفرج، والبرازيلي الشاب فيكتور هوجو «فيتاو».

ويبدأ اللقاء بالبرازيلي مايلسون، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد محزري، والبرازيلي أندري جيروتو، والمفرج، ومحمد الدوسري.

وفي الوسط يتمركز المغربي أشرف المهديوي خلف فيتاو والبرازيلي الآخر فلافيو ميدييروس.

ويقف الكولومبي روجر مارتينيز مهاجمًا وحيدًا فيما يلعب على الطرفين محمد الكويكبي يمينًا وسلطان مندش يسارًا.