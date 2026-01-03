بعد 19 تعثرا.. وولفرهامبتون يسجل الانتصار الأول على حساب سانتو

أنهى فريق وولفرهامبتون الإنجليزي الأول لكرة القدم أطول سلسلة ​مباريات دون فوز في النسخة الجارية من مسابقة الدوري بانتصاره 3ـ0 على ضيفه وست هام، السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ 20.

وسجَّل وولفرهامبتون رقمًا قياسيًّا بعدما أخفق في ‌الفوز في ‌أول 19 مباراة ‌بالموسم، ⁠متجاوزًا ​بذلك ‌بداية شيفيلد يونايتد الذي حقق انتصاره الأول في الجولة الـ 18 من موسم 2020ـ2021.

لكن بعد تعادل مشجع مع مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، تفوَّق وولفرهامبتون على ⁠وست هام الذي يقوده فنيًّا البرتغالي نونو سانتو.

وجاءت أهداف وولفرهامبتون عن طريق جون أرياس بعد أربع ‍دقائق من انطلاق المواجهة، وضاعف وولفرهامبتون تقدمه عندما سجَّل ‍هوانغ هي تشان ركلة جزاء «31»، وسجَّل ماتيوس ماني الهدف الثالث في الدقيقة «​41».

ولا يزال وولفرهامبتون في قاع الترتيب برصيد ست نقاط من 20 مباراة، ويحتاج إلى أداء استثنائي في النصف الثاني من الموسم لتجنب الهبوط.

وازداد وضع وست هام سوءًا، إذ يحتل المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة، متأخرًا بأربع ‌نقاط عن نوتنجهام فورست صاحب المركز الـ 17.

وضمن لقاءات الجولة ذاتها، حقق برايتون فوزًا غائبًا مهمًا بعدما تغلب على ضيفه بيرنلي 2ـ0.

وسجَّل المهاجم الفرنسي جورجينيو روتر هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة «29»، وأضاف الهدف الثاني السويدي ياسين عياري في الدقيقة «47».

ورفع برايتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، أما بيرنلي ظلَّ في المركز قبل الأخير وله 12 نقطة.