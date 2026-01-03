ماني يعبر بالسنغال إلى ربع النهائي

أسهم النجم ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، في عبور منتخب بلاده السنغال إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه على السودان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء ثمن النهائي الذي لعب السبت على ملعب طنجة الكبير من خلال صناعته الهدفين الأول والثالث في شباك صقور الجديان.

وشهد الشوط الأول بداية مفاجئة بتقدم المنتخب السوداني عن طريق عامر عبد الله بعد تمريرة من والي الدين خضر عند الدقيقة السادسة، قبل أن يعيد باب جايي السنغال إلى أجواء المباراة بتسجيله هدف التعادل مستفيدًا من تمريرة ماني عند الدقيقة «29»، ثم عاد جايي نفسه ليضيف الهدف الثاني بعد تمريرة نيكولاس جاكسون في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لينتهي الشوط بتقدم السنغال بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السنغالي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في تأمين الانتصار بتسجيل الهدف الثالث عن طريق إبراهيم مباي بعد صناعة جديدة من ماني عند الدقيقة «77».

وبهذا الفوز، حجز المنتخب السنغالي مقعده في الدور ربع النهائي، منتظرًا الفائز من مواجهة مالي وتونس المقررة في وقت لاحق اليوم.