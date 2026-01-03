مهاجم النصر يتجاوز دروجبا.. ويهدد إيتو

عزَّز السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، موقعه في وصافة قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد صناعته هدفين خلال مواجهة منتخب بلاده أمام السودان.

وأسهم ماني في فوز السنغال على السودان بصناعة هدفين، رافعًا رصيده التهديفي في البطولة القارية إلى 18 مساهمة تهديفية، بواقع 10 أهداف و8 تمريرات حاسمة، ليواصل كتابة اسمه في سجلات البطولة.

وكان جناح النصر قد سجل هدف التعادل أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا «المغرب 2025»، وصنع الهدف الثاني أمام بنين في الجولة الثالثة، قبل أن يواصل تألقه في اللقاء التالي أمام السودان، مؤكّدًا حضوره الحاسم مع «أسود التيرانجا».

وبهذه الأرقام، انفرد ماني بالمركز الثاني في ترتيب المساهمات التهديفية تاريخيًّا، متجاوزًا الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا، الذي توقّف رصيده عند 16 مساهمة «11 هدفًا و5 تمريرات حاسمة».

ولا يتقدّم على ماني في القائمة سوى النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو، صاحب الرقم القياسي بـ 21 مساهمة تهديفية، بواقع 18 هدفًا و3 تمريرات حاسمة.

وباتت الفرصة قائمة أمام ماني خلال النسخة الجارية أو النسخ المقبلة لمعادلة رقم إيتو أو تجاوزه، في ظل استمرار مشاركاته القارية وتأثيره الهجومي اللافت.

وعلى صعيد التسجيل فقط، يحتل ماني المركز الثامن في قائمة هدافي كأس الأمم الإفريقية تاريخيًّا برصيد 10 أهداف، بالتساوي مع عدد من نجوم القارة، فيما يتصدر إيتو القائمة بـ 18 هدفًا، يليه الإيفواري الراحل لوران بوكو بـ 14 هدفًا.