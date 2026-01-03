ماني يكرر رقم 2024

كرَّر السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، رقم صناعة الأهداف الذي حققه في نسخة 2024 من مسابقة كأس أمم إفريقيا، بعد أن قدَّم 3 تمريرات حاسمة في نسخة 2026 من البطولة القارية الجارية.

وفي نسخة 2026، صنع ماني هدفًا أمام بنين، قبل أن يضيف تمريرتين حاسمتين في مواجهة السودان، مؤكدًا حضوره المؤثر صانعًا للأهداف إلى جانب دوره التهديفي.

وكان جناح المنتخب السنغالي قد سجَّل الرقم ذاته في نسخة 2024، عندما صنع الأهداف أمام جامبيا وغينيا وساحل العاج، ليواصل ثباته الرقمي في المحفل القاري ويعزز قيمته كأحد أكثر اللاعبين إسهامًا مع «أسود التيرانجا».