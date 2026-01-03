بايز يصدم المصنف السادس

تلقى الأمريكي تايلور فريتز، المصنف السادس عالميًّا بين لاعبي التنس المحترفين، الذي يعاني من إصابة في الركبة، صدمة كبيرة قبل بطولة أستراليا المفتوحة، وذلك بعد خسارته بثلاث مجموعات أمام الأرجنتيني سيباستيان بايز في كأس الاتحاد، السبت.

وكانت الأخبار أفضل بكثير بالنسبة لمواطنته كوكو جوف، المصنفة الثالثة عالميًّا، التي قدَّمت أداءً استثنائيًّا، في فوزها الساحق على سولانا سييرا بنتيجة 6ـ1 و6ـ1، لتبقي على آمال الولايات المتحدة في مباراة ليلة السبت في بيرث.

ويعني ذلك أنَّ المباراة ستحسم في الزوجي المختلط، لكن فريتز، الذي يعاني من التهاب في الأوتار في الأشهر الأخيرة، انسحب من المباراة الحاسمة لحماية ركبته.

وكان فريتز في طريقه للفوز بمباراة فردي الرجال، بعدما فاز بالمجموعة الأولى وتقدمه 2ـ0 في المجموعة الثانية.

لكن بايز المصنف الـ 45 عالميًّا، كان له رأي آخر، حيث لعب بروح قتالية، ليقلب المباراة رأسًا على عقب.

وفاز بايز بالمجموعة الثانية في 66 دقيقة، وحقق كسرًا مبكرًا في المجموعة الثالثة، ليفوز بنتيجة 4ـ6 و7ـ5 و6ـ4 في ساعتين و33 دقيقة.

وانفجر غضب فريتز بعد خسارته النقطة الأخيرة، ليكسر مضربه على فخذه.

وفي ليلة انطلاق بطولة كأس الاتحاد، كشف فريتز عن أنه لا يزال يعاني من التهاب حاد في الأوتار، كان قد تعرض له نهاية العام الماضي.

ويدرك اللاعب الأمريكي أنه سيضطر إلى التعامل مع مشكلة الركبة في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.