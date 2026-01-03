الاتحاد يعيد التعاون إلى ضربات 2017

أعاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إنتاج أطول سلسلة انتصارات له على التعاون في دوري المحترفين، بإسقاط «سكري القصيم» بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن الجولة الـ 13 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وسجّل هدف المباراة الوحيد مهند الشنقيطي، ظهير أيمن الاتحاد، في الدقيقة 50 مستغلًا تمريرة الجناح الفرنسي موسى ديابي.

وهزم الفريق الجدّاوي أصفر بريدة للمرة الثالثة على التوالي في دوري المحترفين، مكررًا السلسلة الأطول التي دوّنها حين فاز بمباراتيهما موسم 2016ـ2017، قبل انتصاره ذهابًا خلال النسخة التالية.

وكان الاتحاد هزم منافسه ذهابًا وإيابًا 2ـ1 خلال الموسم الماضي، قبل إضافة انتصاره الثالث على التوالي أمامه، بهدف الشنقيطي، في تكرار للسلسلة السابقة.

وتابع أصفر جدة مسيرة انتصاراته في «روشن» بفوز رابع على التوالي مسقطًا التعاون، بعد كل من الرياض 2ـ1، والشباب 2ـ0، ونيوم 3ـ1.

ويعود التعثر الأخير للاتحاد في الدوري إلى الجولة الثامنة حين خسر بهدف أمام الأهلي، الغريم التقليدي.

من جهته، تلقى التعاون هزيمته الثانية في الدوري، والأولى منذ الجولة الافتتاحية التي خسر فيها أمام النصر 0ـ5.

ورفع الفائز رصيده إلى 23 نقطة، متأخرًا بخمس نقاط عن التعاون الذي عجز عن زيادة غلته.