في مباراته الـ 151.. الشنقيطي يسجل السادس

سجّل مهند الشنقيطي، ظهير أيمن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، هدفه السادس بقميص «النمور» والخامس عبر مشاركاته في دوري روشن السعودي، السبت، أمام التعاون، ضمن الجولة الـ 13.

واستغل الشنقيطي عرضية أرضية من زميله الفرنسي موسى ديابي، الجناح الأيمن، وحوَّلها داخل شباك التعاون في الدقيقة 50.

ولعب الظهير 151 مباراة مع الاتحاد، محليًا وآسيويًا، وأسهم في 23 هدفًا، بواقع 6 سجلها، و17 صنعها بحسب بياناته على موقع «ترانسفير ماركت».

وقبل التعاون، هز اللاعب شباك الفتح والوحدة والخليج والحزم في الدوري، بينما سجل أمام النصر ضمن بطولة السوبر السعودي.

وانضم صاحب الـ 26 عامًا إلى الاتحاد أواخر 2018 قادمًا من أحد.