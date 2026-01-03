أرسنال يحبط بورنموث ويعزز الصدارة

حوّل فريق أرسنال الأول لكرة القدم، متصدر الدوري الإنجليزي، تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3ـ2 أمام مضيفه بورنموث، ليعزز صدارته لترتيب المسابقة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 السبت.

وسجل البرازيلي إيفانيلسون هدفًا مبكرًا لبورنموث في الدقيقة 10، ورد أرسنال سريعًا بالتعادل عن طريق مواطنه جابرييل مجاليس في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني أحرز ديكلان رايس، لاعب خط وسط أرسنال، هدفين لفريقه في الدقيقتين 54 و71، بينما قلص الفارق إيلي جونيور لصالح بورنموث عند الدقيقة 76.

ورفع أرسنال رصيده إلى 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن أستون فيلا أقرب ملاحقيه، قبل اكتمال منافسات الجولة، أما بورنموث الذي كانت بدايته مميزة للغاية الموسم الجاري فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.