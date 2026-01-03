اليوفي يتعثر في موقعة ليتشي

فرّط فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم في الفوز على مضيفه ليتشي، السبت، في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم ليتشي بهدف سجله لاميك باند في الثواني الأخيرة، وأدرك يوفنتوس التعادل بعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بواسطة ويستون ماكيني.

وكانت الفرصة سانحة أمام يوفنتوس لحسم الفوز في منتصف الشوط الثاني بعد حصوله على ضربة جزاء احتسبها الحكم للفريق عقب الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» لكن فلاديميرو فالكوني تصدى لتسديدة جوناثان دايفيد.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 33 نقطة من 18 مباراة في المركز الخامس مقابل 17 نقطة لليتشي في المركز السادس عشر.

ويتصدر ميلان جدول الترتيب برصيد 38 نقطة من 17 مباراة ويحل إنتر ميلان وصيفًا برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، ويأتي نابولي في المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 16 مباراة، ثم روما في المركز الرابع برصيد 33 نقطة من 17 مباراة.