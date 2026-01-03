فياريال يكسب إلتشي.. وفالنسيا يتكبد الخسارة الثانية

فاز فريق فياريال الإسباني الأول لكرة القدم على مضيفه إلتشي 1-3، السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ورفع فياريال رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يلعب، الأحد، مع ريال بيتيس، وبفارق ثماني نقاط خلف المتصدر برشلونة الذي سيلعب في وقت لاحق مع إسبانيول.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إلتشي عند 22 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم فياريال في الدقيقة السابعة عن طريق ألبرتو موليرو، ثم أضاف جيورجيس ميكاوتدزي الهدف الثاني «13» وسجل مارتيم نيتو الهدف الوحيد لفريق إلتشي «30»، ثم أضاف ألفونسو بيدرازا الهدف الثالث لفياريال «83».

وفي لقاء آخر، تعادل أتلتيك بلباو مع مضيفه أوساسونا 1-1، ورفع بلباو رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، وهو يبتعد بفارق 11نقطة خلف المراكز الأربع الأولى في ترتيب المسابقة.

على الجانب الآخر، رفع أوساسونا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

وواصل سلتا فيجو صحوته بتحقيقه انتصاره الثالث في المباريات الأربع الأخيرة ضمن الدوري، وذلك على حساب ضيفه فالنسيا 4-1، ورفع سلتا رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، متابعًا سلسلته الإيجابية في المراحل الأربع الأخيرة بواقع ثلاثة انتصارات وتعادل، في المقابل، تواصلت أزمة فالنسيا بتكبّده خسارة ثانية في المراحل الخمس الأخيرة مقابل ثلاثة تعادلات، فتجمّد بذلك رصيده عند 16 نقطة في المركز السابع عشر، مبتعدًا بفارق نقطة واحدة فقط عن المركز الثامن عشر، وهو أول مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية والذي يحتله جيرونا برصيد 15 نقطة قبل حلوله ضيفًا على ريال مايوركا، الأحد.