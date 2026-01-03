ممتاز الطائرة.. الأهلي بطل الشتاء والهلال يستمر في المطاردة

أنهى فريق الأهلي الأول لكرة الطائرة الدور الأول متصدرًا جدول ترتيب الدوري الممتاز، ليتوّج بـ«بطل الشتاء»، فيما واصل الهلال مطاردته المباشرة، وذلك مع ختام منافسات الجولة السابعة السبت.

وفي أبرز مواجهات الجولة، حافظ الأهلي على الصدارة بعد فوزه على العلا 3ـ0 على صالة وزارة الرياضة في جدة، ليضيف ثلاث نقاط كاملة ويرفع رصيده إلى 19 نقطة متصدرًا مع نهاية الدور الأول، فيما بقي العلا في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

وسجّل الخويلدية فوزه الأول في الدوري بعد تفوقه على الابتسام 3ـ2، في المواجهة التي جرت على صالة نادي الخليج في سيهات، ليحصد فوزًا مهمًا، بينما واصل الابتسام تذيل الترتيب.

وفي الأحساء، تمكن النصر من كسب الفتح 3ـ1 على صالة نادي الفتح، رافعًا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس، فيما تراجع الفتح إلى المركز السادس برصيد 7 نقاط.

وعلى صالة وزارة الرياضة بجدة، تفوق الهلال على الاتحاد 3ـ1، ليحافظ الأزرق على مركزه الثاني برصيد 17 نقطة ويُبقي سباق الصدارة مشتعلًا، بينما بقي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدور الثاني مع الجولة الثامنة 17 يناير الجاري، عقب عودة الدوري من فترة التوقف.